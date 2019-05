"Trovato con un'arma clandestina straniera", arrestato 29enne

Sarebbe stato trovato in possesso di un'arma clandestina. La polizia di Stato, lo scorso 15 maggio, nottetempo, ha arrestato Salvatore Bruccoleri, 29 anni, di Favara. L'accusa a suo carico è detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.

I poliziotti della Squadra Mobile, che è diretta dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, durante un servizio notturno di polizia giudiziaria, hanno notato "un giovane che, parcheggiata l’autovettura a lui in uso, una Grande Punto bianca, in via Ragazzi del '99, si allontanava con fare sospetto. L’uomo - ricostruisce la Squadra Mobile - veniva fermato dagli agenti che, procedendo a perquisizione personale, trovavano che aveva con se una pistola calibro 6,35 di provenienza straniera. Il successivo controllo dell’autovettura ne permetteva - prosegue la ricostruzione ufficiale - di individuarne la certa provenienza furtiva. All’interno dell'auto veniva rinvenuto un casco e vario materiale ritenuto di interesse investigativo". Materiale sul quale, adesso, la Squadra Mobile sta effettuando ulteriori accertamenti.

IL giovane di Favara, dopo le formalità di rito dell'arresto, è stato portato alla casa circondariale di Agrigento a disposizione del pubblico ministero Paola Vetro. L’arresto è stato, nelle scorse ore, convalidato e Bruccoleri è rimasto in carcere.