Il maltempo non concede tregua: nuova giornata d'allerta gialla

Il tempo instabile non abbandona Agrigento. Anche per domani, fino alla mezzanotte, la Protezione civile regionale ha diramato una nuova - sarà la seconda in altrettanti giorni - allerta "gialla". Continuano ad essere previste forti piogge e temporali.

La Protezione civile comunale monitorerà le zone più a rischio idrogeologico ed invita - ha reso noto il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - la cittadinanza ad essere prudente e a stare lontani dai corsi d’acqua.