Bastonata, ceffone e pedata in pieno centro: indagine verso la svolta

Prima è rimbalzato da un Whatsapp all'altro. Poi è stato caricato anche sui social network. Su quel video - che riprende l'aggressione ad un cinquantenne lungo la via Atenea - stavano però già lavorando i poliziotti. L'attività investigativa è in dirittura d'arrivo e - se già non è avvenuto accadrà nelle prossime ore - si procederà a denunciare chi s'è scagliato contro quell'uomo che, verosimilmente, aveva creato fastidi. A coordinare le indagini, naturalmente, è la Procura della Repubblica di Agrigento.

Sui social, però, intanto, lo sdegno e l'allarme - da parte dei cittadini - dilagano. Il cinquantenne, che è poi finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", è stato raggiunto, lungo la via Atenea, da più persone ed è stato colpito con un bastone, un ceffone e una pedata. Una sfuriata che verosimilmente determinerà la denuncia, alla Procura, delle persone - almeno un paio - coinvolte.