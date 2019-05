"Trovato nella piazza dove non avrebbe potuto mettere piede": denunciato

A volte ritornano? Accade. E accade anche in centro dove, certamente, non passano inosservati. In piazza Vittorio Emanuele, laddove era stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo e dalla quale era stato allontanato, non avrebbe potuto più rimettere piede. A suo carico c’era, infatti, un divieto di avvicinamento.

Divieto che non ha rispettato visto che è stato sorpreso, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, proprio in quello slargo. E’ dunque per violazione del divieto di avvicinamento che un tunisino di 56 anni è stato denunciato, dai militari dell’Arma, alla Procura. Dalla piazza è stato, nuovamente, allontanato.