Lavori in piazza, due incidenti in poche ore: anche un pedone investito

Un pedone investito da un’autovettura che s’è però data alla fuga e uno scontro fra una macchina e un motociclo con il conducente di quest’ultimo mezzo finito in ospedale. Primi problemi – ma soprattutto primi incidenti stradali: due quelli registratisi ieri, nel giro di poche ore, - a casua del restringimento di un pezzo di strada e di parte del parcheggio di piazza Vittorio Emanuele, lato edicola. Ad accorrere, in entrambi i casi, sono stati gli agenti della polizia municipale.

Un pedone è stato investito da un'auto che, senza fermarsi a prestare i necessari soccorsi, s’è immediatamente dileguata. L’agrigentino ha riportato lievi traumi e contusioni. Inevitabile la ricerca della vettura che, però, almeno fino al primo pomeriggio di ieri, non aveva dato i risultati sperati: ossia l’individuazione. Sempre nella stessa location, quella di piazza Vittorio Emanuele, poco dopo, s’è registrato un incidente fra una Fiat Croma, condotta da una cinquantottenne di Agrigento, e un motociclo Piaggio Liberty, con alla guida un sessantaquattrenne, anche lui agrigentino. Il motociclista è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Per sua fortuna, non è in gravi condizioni. Dei rilievi tecnici, per ricostruire la dinamica del sinistro stradale, si sono occupati i vigili urbani.