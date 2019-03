Si contendono la piazza di spaccio, accoltellato un gambiano: denunciato un 17enne

Si sarebbero contesi la fiorente piazza di spaccio. L'alterco si è trasformato, praticamente subito, in una aggressione a mano armata. Un immigrato, originario del Gambia, è stato accoltellato ed è finito, in gravi condizioni, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E' accaduto tutto lo scorso venerdì sera. Una aggressione fra connazionali sulla quale la polizia ha mantenuto il più stretto e categorico riserbo. Un silenzio assoluto che ha permesso, di fatto, grazie ad una rapida attività investigativa, d'arrivare all'identificazione del presunto responsabile dell'accoltellamento che s'è verificato in piazza San Francesco: sempre nel cuore di Agrigento.

E stamani, un diciasettenne - originario del Gambia - è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Dovrà rispondere adesso dell'ipotesi di reato di lesioni personali gravissime.

L'esplosiva situazione che si è venuta a determinare fra piazza Ravanusella e via Atenea, passando per le vie Boccerie, Cannameli e Vallicaldi, ha fatto anche convocare - sabato pomeriggio - un urgente comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Dario Caputo ha voluto che, allo stesso tavolo, sedessero anche alcuni rappresentanti della comunità senegalese. E questo visto che prima s'è registrato il ferimento di due trentottenni senegalesi e l'indomani (venerdì scorso ndr.), in piazza Ravanusella s'è registrata una sorta di rivolta.