Piazza Ravanusella, abitanti pronti a donare impianti di video sorveglianza

Vogliono donare al Comune due telecamere a circuito chiuso per assicurare un costante monitoraggio dell’agorà Ravanusella, "area sensibile a problematiche diverse, area che necessita, in ogni modo, di una riqualificazione urbana con attività settimanali di commercio e la ripartecipazione agli eventi più significativi del territorio tra cui la festa del Mandorlo in fiore". Hanno proposto la realizzazione, proprio in piazza Ravanusella, del mercato del contadino e intanto, per ridare dignità al quartiere del centro storico, si sono "armati" di ramazze e hanno ripulito quanto c'era fra rifiuti e sabbia.

"Abbiamo sottolineato la necessità di conoscere in dettaglio la sequenza dell’iter tecnico-amministrativo dell’affidamento dei lavori di rimozione dell’ex distributore di benzina, sottolineando che l’adozione del provvedimento rappresenta il primo segnale concreto dell’amministrazione nei confronti delle rappresentanze del comitato - ha scritto Maurizio Crapanzano di 'Uniti per Ravanusella' - . E' stata richiesta la conferma del prelievo, a giorni alterni, dei rifiuti indifferenziati che, in modo incivile, vengono abbandonati nel dedalo di viuzze e scale dell’intero quartiere".

"E' stato chiesto di prevedere la variazione del percorso della spazzatrice, attualmente impegnata lungo la via Empedocle, prevedendo un regolare passaggio anche nella piazza Ravanusella attualmente priva di operatori addetti allo spazzamento - hanno aggiunto - . L’attenzione è stata anche manifestata sulla viabilità della piazza in cui sostano numerosi furgoni commerciali, al riguardo occorre assicurarsi dei requisiti minimi previsti dal codice della strada che consenta l’immediato intervento di mezzi di soccorso in condizioni di sicurezza. La fruibilità dell’area retrostante la piazza non consente il passaggio di mezzi di soccorso pesanti e/o ingombranti, pertanto l’unica area a supporto di interventi di soccorso in sicurezza resta la piazza. E' stata chiesta la ricollocazione del parcometro, con il rifacimento delle strisce blu, per assicurare la disponibilità diffusa dei parcheggi che nel breve si sono resi indisponibili con 'l’effetto staffetta' di automezzi che occupano perennemente ampie zone della piazza. I rappresentanti della Giunta hanno confermato vivo interesse in merito alle richieste formulate, - spiegano dal comitato - assicurando che entro la fine del mese di settembre verrà rimosso quel che resta del distributore di benzina e verrà ripristinato lo stato dei luoghi. Inoltre verrà effettuata una raccolta dell’indifferenziato a giorni alterni con variazione dell’itinerario della spazzatrice meccanica includendo l’intera piazza".