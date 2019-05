Piazza Purgatorio diventa Ztl: eliminati i posteggi per gli scooter

L’interdizione al traffico “non determina un disagio sulla viabilità generale”, il Comune rende zona a traffico limitato la piazza Purgatorio eliminando gli stalli di sosta per gli scooter dei residenti. L’ordinanza è stata firmata ieri pomeriggio e sta già provocando reazioni. Il dirigente, preso atto che è “volontà dell’amministrazione comunale inibire il transito veicolare in alcuni punti della città al fine di meglio salvaguardare i principali luoghi storici e nel contempo darne libera fruizione ai cittadini”, ha individuato tra le zone da chiudere piazza Purgatorio, definita “piazza di rilievo storico e luogo di concentrazione di turisti e della popolazione residente, spazio di aggregazione e di solidarietà”. Un patrimonio, tanto che è “necessario e urgente garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi cittadini che quotidianamente la frequentano”.

Saranno quindi rimossi i posteggi ad oggi riservati ai motocicli. Questo eviterà certo che i turisti e i cittadini seduti al bar debbano subire il transito dei mezzi a due ruote, per quanto la piazza resterà tagliata sul lato esterno comunque da una strada aperta al transito che proviene dall’area di Santo Spirito.