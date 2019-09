Crolla impalcatura e cornicione di un palazzo: terrore puro in piazza Cavour

Terrore puro, questa notte, in piazza Cavour ad Agrigento dove è crollata l'impalcatura di un ponteggio adibito a lavori di rifacimento del prospetto di una palazzina che si affaccia sulla piazza. Un cedimento che ha trascinato con se il cornicione e parti dello stesso prospetto. Alle 4 circa, dopo un forte rumore che ha praticamente svegliato tutti i residenti della zona, è scattato l'allarme e lungo il viale Della Vittoria prima e in piazza Cavour immediatamente dopo si sono precipitate le Volanti della Questura di Agrigento, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, i vigili del fuoco e, in via precauzionale, le ambulanze.

Il crollo ha danneggiato, abbattendo al suolo i rami, anche alcuni alberi. Fino alle 5 circa, i vigili del fuoco hanno cercato fra le macerie e i rami degli alberi se c'era qualcuno che era rimasto coinvolto e ferito nel crollo. Alla fine, l'esito delle ricerche è stato quello sperato: nessun ferito, nessuna persona coinvolta. Non ci sono, per fortuna, stati nemmeno danni a mezzi. Fino all'alba, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per mettere tutto in piena sicurezza e, attualmente, sono ancora sul posto. Adesso non rimane altro da fare che provare a capire perché quell'impalcatura sia ceduta portandosi appresso cornicione e pezzi dello stesso prospetto.

Già stanotte, ma anche stamattina, ogni agrigentino - apprendendo la notizia - con voce unanime ha commentato: "Meno male che è successo stanotte! Meno male che non c'era nessuno. Di giorno, sarebbe stata una tragedia!".