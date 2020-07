Villetta, casa albergo, rudere e comando dei pompieri: ecco i beni in vendita

Un terreno, adibito a villetta comunale, a Castrofilippo; un edificio a Comitini; la casa albergo per la terza età a Ribera; immobile e pertinenze del centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli a Ribera, un relitto stradale fra Sciacca e Caltabellotta, ma anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. Il Libero consorzio comunale, ieri, ha approvato il nuovo piano per le alienazioni e valorizzazioni dei beni per l’anno 2020. Un piano che mette in vendita beni, appunto, per complessivi 6.137.329 euro.

“Si tratta di beni che non risultano strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, ma che possono essere suscettibili di valorizzazione o di dismissione” – ha scritto, nella determinazione, il commissario straordinario dell’ex Provincia regionale di Agrigento Girolamo Di Pisa. Rispetto agli anni passati, mancano beni – che risultavano essere inseriti nella voce “cessione in comodato d’uso” - come la “Casa della Speranza” di Agrigento o il palazzetto dello sport polivalente che si trova in via Spalanca a Racalmuto. Sono stati messi in vendita invece: il lotto di terreno, adibito a villetta comunale, a Castrofilippo, confinante con la proprietà del Comune di Castrofilippo e proprietà private. Il valore è di 30 mila euro, da dismettere con previsione di vendita nel 2021. Pronto ad essere venduto anche un edificio di Comitini, confinante con proprietà private. Il valore, in questo caso, è 6.394,42 euro ed ancora l’immobile e pertinenza denominato “Casa albergo per la terza età” di Ribera. Il valore netto di inventario è di 662.409,20 euro. Posto in vendita anche il relitto stradale lungo la ex strada provinciale 37, nel tratto Sciacca - Caltabellotta San Carlo, al chilometro 0+500, pari a 320 metri quadrati. Il prezzo stimato di 640 euro. E poi c’è l’immobile e le pertinenze, al momento in affitto all'ufficio del Territorio del Governo per la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco che si trova in via Caduti di Marzabotto a Villaseta. Il valore netto di inventario previsto, in questo caso, è di 918.000 euro, con previsione di vendita nel 2021. Si vuol concedere in comodato d’uso, infine, un terreno – in territorio di Agrigento -, in parte adibito a piazzale antistante il museo-casa natale “Luigi Pirandello”. Si tratta di 8.765 metri quadrati, articolati in passaggi pedonali e piazzali pavimentati con muretto di recinzione. Il valore è di 59.478,25 euro.