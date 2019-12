Pesce non tracciato o in cattivo stato: sequestrati 150 chili di prodotto ittico e sanzioni per 9 mila euro

Sequestrati 150 chili circa di prodotto ittico non tracciato o in cattivo stato di conservazione, formalizzate tre notizie di reato ed elevate cinque sanzioni amministrative per un importo pari a 9.000 euro. Si è conclusa l’operazione complessa denominata “Mercato Globale”: un'intensa attività di prevenzione e controllo condotta dalla Guardia costiera da Natale a ieri. L’operazione ha visto impegnati gli uomini e le donne della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, al comando del capitano di fregata Gennaro Fusco, in una serie di controlli lungo l'intera filiera ittica fino alla tavola dei consumatori per garantire che sulle tavole non arrivino prodotti inidonei al consumo e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute umana.

Gli accertamenti sulla filiera ittica, oltre che in mare, sono stati condotti sulla grande distribuzione come pure sui piccoli esercizi commerciali: ristoranti e pescherie. Gli obiettivi dei controlli sono stati: verificare la correttezza delle attività commerciali che operano all'ingrosso e al dettaglio per tutelare il prodotto ittico nazionale (Made in Italy); tutelare il consumatore finale verificando che il prodotto ittico sia conforme ai requisiti di legge per quanto attiene alla tracciabilità e all'etichettatura, in contrasto al fenomeno della contraffazione delle etichette; garantire l'osservanza delle leggi sulla pesca, nell'intento di favorire un'attività di cattura ecosostenibile, nel rispetto degli stock ittici e dell'ecosistema marino e costiero.