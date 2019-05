Processo pennelli a mare, per la terza volta sostituito il giudice

Nuova sostituzione di giudice nel processo per la vicenda "penneli a mare" di San Leone.

Lo racconta il quotidiano La Sicilia in edicola oggi. Per la terza volta di fila, infatti, è stato nuovamente cambiato il giudice, stante che Alfonso Malato si è dichiarato incompatibile per essere stato impegnato nella veste di gup nella fase dell'udienza preliminare della vicenda guidiziaria.

La prossima udienza è fissata per l'11 giugno: alla sbarra Marco Campione, ex presidente della Girgenti Acque, Giuseppe Giuffrida, ex ad della società, i dirigenti della Provincia Bernardo Barone e Pietro Hamel e l'ex direttore dei lavori della Girgrgenti Acque Maurizio Carlino.