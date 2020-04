La paura del Covid-19 fa spuntare di nuovo i sacchetti, Hamel tuona: "Usate i mastelli"

Sono tornati a spuntare i sacchetti. Per il conferimento dei rifiuti, in tanti sono tornati - sbagliando - ad utilizzare i sacchetti. A "tuonare" contro quanto sta avvenendo è stato l'assessore comunale all'Ecologia Nello Hamel: "I rifiuti vanno conferiti sempre utilizzando i mastelli. Valgono sempre le regole della raccolta differenziata dei rifiuti e non ci sono giustificazioni per conferire con i sacchetti. Si tratta di una direttiva vigente in tutti Comuni e consente di evitare più pesanti problemi di carattere igienico sanitario".

Verosimilmente a non andare giù, a molti agrigentini, è stato l'invito - fatto dagli uffici comunali - a disinfettare i contenitori per il recupero dei rifiuti. A rappresentare il timore di tanti agrigentini - la paura, in tempi di Coronavirus, è quella della possibile contaminazione dei mastelli - era stato il consigliere comunale Marcella Carlisi, del Movimento 5 Stelle. Carlisi aveva appunto scritto al dirigente del settore informandolo del fatto che “più persone hanno espresso il timore di contaminazione dei mastelli, esposti per ore al pubblico passaggio e manipolati dagli operatori che ne toccano a centinaia”.