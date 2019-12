Il Parco archeologico dona 160 litri di olio della Valle ai Volontari di strada

Il Parco archeologico di Agrigento ha donato all'associazione "Volontari di strada" 160 litri di olio con olive coltivate all’interno della Valle dei Templi.

Un gesto di grandissimo valore umano che ha sinceramente commosso ed onorato tutti i componenti dell’associazione, a partire dalla presidente Anna Marino: “Esprimo ufficialmente e pubblicamente a nome mio personale, dei soci e di tutto lo staff che mi collabora, sentimenti di ringraziamento nei confronti del direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per aver donato alla nostra associazione 160 litri di olio. Con l’ente Parco ed in particolare con Sciarratta da anni esiste un rapporto di collaborazione che ha portato, nell’ottobre 2018, alla firma di un documento con il quale il Consiglio del Parco, accogliendo positivamente la richiesta avanzata dalla nostra associazione, ha concesso, a titolo gratuito e per la durata di sei anni, un terreno non coltivato confinante con altro terreno a sua volta donatoci dalla famiglia Moscato. E in quella occasione – prosegue Anna Marino – abbiamo potuto conoscere ed apprezzare le qualità umane dell’allora dirigente, oggi direttore dell’ente, Roberto Sciarratta, che ha seguito con particolare attenzione e cura tutto l’iter burocratico. Adesso la donazione di ben 160 litri di olio con olive coltivate all’interno della Valle dei Templi. Il gesto compiuto dal Parco e dal suo direttore ripaga di tante piccole e grandi delusioni - conclude Marino - che quotidianamente costellano il nostro cammino e che, complice l’assenza delle Istituzioni preposte, non ci consente, a volte, di fare più di quello che facciamo o vorremmo fare".