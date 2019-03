"Paninari" di San Leone, trovata una soluzione: rientra la protesta

Collocazione dei camioncini dei panini a San Leone, dopo due giorni di proteste trovata una soluzione che sembra accontentare tutti.

Sebbene il verbale sia ancora in fase di redazione da parte della Prefettura, l'accordo trovato da Comune di Agrigento, Capitaneria di Porto, Demanio Marittimo e un rappresentante dei commercianti, Carmelina Paino, potrebbe prevedere un ritorno al lavoro relativamente veloce dei "paninari" sul lungomare. Tutto con precise direttive. Innanzitutto la linea della fermezza del Municipio ha tenuto, dato che i camioncini non torneranno formalmente in piazza Caratozzolo ma, invece, nel piazzale che si trova di fronte e oggi già parzialmente occupato da un piccolo luna park. La collocazione sarà, ad oggi, a tempo (un paio di settimane) e i mezzi si sposteranno poi nella zona dell'ex eliporto (dove il Comune già li voleva), con l'impegno sottoscritto dai commercianti non installare, come successo in passato, tavolini, sedie, barbecue o addirittura frigo e, soprattutto, mettersi in regola con Demanio marittimo (che, giusto un anno fa, aveva respinto le richieste ritenendo in molti casi vi fosse l'assenza dei requisiti previsti) e con lo smaltimento dei rifiuti (anche qui era accaduto in passato che alcuni smaltissero il proprio pattume in modo irregoare).

Una soluzione che sembra accontentare tutti, almeno al momento, ma che non ferma verosimilmente la polemica in Consiglio comunale, che stasera dovrebbe nuovamente riunirsi sul tema, con un punto proposto tra gli altri dai consiglieri Marcella Carlisi e Angelo Vaccarello (particolarmente impegnato in questi mesi a sostenere le ragioni dei commercianti) per modificare il regolamento per il commercio su aree pubbliche.