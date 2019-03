Sicurezza, "mancata formazione del personale": stangata per il Parco archeologico

Mancata formazione dei lavoratori sulle norme di sicurezza, l'Asp di Agrigento ha sanzionato il Parco Archeologico per quasi tremila euro. I fatti risalgono al 6 novembre 2018, quando del personale dell'Azienda sanitaria provinciale effettuò un sopralluogo al palazzo dei congressi al termine del quale si avanzarono due specifiche contestazioni per la violazione dell'articolo 37 commi uno e nove della legge in materia, imponendo alcune prescrizioni specifiche da adempiere entro 60 giorni. In particolare si chiedeva al Parco di "assicurare che ciascun lavoratore partecipi a corsi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e "provvedere affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e di primo soccorso partecipino a specifici corsi di formazione".

Corsi che il Parco ha effettivamente svolto per il proprio personale, inviando una "verifica di ottemperanza" all'Azienda sanitaria provinciale che dimostrava diaver adempiuto alle prescrizioni fatte, ottenendo quindi uno "sconto" sulla sanzione che sarà "solo" si 2900 euro.