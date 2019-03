“Un minuto per la Concordia e Archeociak, gli studenti riempiono il palacongressi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

I giovani delle scuole di ogni ordine e grado partecipanti ai Concorsi Archeociak giunto alla sua 7^ edizione e “Un minuto per la Concordia” giunto alla 4^, hanno gremito ieri il Palacongressi di Agrigento.

Una cerimonia partecipatissima che è stata preceduta dal musical “Camicette bianche “di Marco Savatteri, andato in scena proprio per gli studenti.

L’iniziativa – afferma il Direttore Giuseppe Parello - è promossa dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento insieme all’ USR l’associazione nazionale presidi, ha visto negli anni la partecipazione numerosissima di tante scuole non soltanto siciliane ma anche italiane e straniere e quest’anno è stata inserita nell’ambito del 74^ mandorlo in fiore.

“Ieri la premiazione degli istituti scolastici - afferma Valentina Caminneci, archeologa del Parco-che rappresenta anche il termine di un percorso di alternanza scuola lavoro che ha addestrato gli studenti alla produzione di filmati di argomento archeologica. Il Concorso “Un minuto per la concordia” -continua Caminneci - ha voluto essere un momento di inclusione e partecipazione anche alla scelta del vincitore, dando la possibilità al popolo della rete, ma anche pubblico presente in sala di esprimere la sua preferenza, allargando la platea dei votanti a tutti i giovani presenti al Palacongressi ieri, circa 1000, che hanno assegnato il premio del pubblico, tramite voto su cartolina. “

Dopo il conferimento dei premi Archeociak, dei quali avevamo informato in una precedete comunicazione, si è passati alla consegna di quelli di “Un minuto per la Concordia” che sono andati, per la sezione Scuola Secondaria di I Grado all’ I.C. G.Leopardi (III A, I,II,III B-C-D-E,I G) di Licata per la produzione “ Le Parole della Concordia”;

per la sezione Scuola secondaria di II Grado all’ I.S.S. “G.B.Odierna” di Palma di Montechiaro III A, per la produzione di “Lascia sbocciare la Pace” a cui è andato anche il premio video contest di Fb. I filmati infatti sono stati pubblicati sulla pagina Fb del Mandorlo in fiore e votati dai follower che hanno espresso per l’ I.S.S. Odierna il maggior numero di like.

Premio speciale della Giuria “Tempio della Concordia” Liceo Classico G.Carducci di Nola per il filmato“ (Mettete) Le mani nell’arte”.

l direttore del Parco

Giuseppe Parello