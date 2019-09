"Acque piovane in fognatura", ordinanza di distacco anche per il Palacongressi

Fino ad ieri erano stati scoperti casi di immissione di acque bianche nella fognatura da parte di tante abitazioni del Villaggio Mosè e di San Leone. Più di una trentina, nel solo anno in corso, le ordinanze del sindaco Lillo Firetto che intimava, ai proprietari degli immobili, di scollegare le condutture delle acque bianche al collettore di quelle nere. La scoperta, fatta negli ultimi tempi, ha lasciato, in tanti, di stucco: anche il Palacongressi del Villaggio Mosè – gestito dall’ente Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi – scarica le acque meteoriche, provenienti da pluviali, terrazzi, piazzali e grondaie nella condotta fognante delle acque nere. D’ora in avanti – impossibile pensare che non accada – proprio il Palacongressi diventerà il simbolo di tutti quei casi che continuano ad essere scoperti di allacci abusivi alla fognatura dove le acque bianche non possono affatto essere scaricate.

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha già firmato l’ordinanza che impone al Parco archeologico di scollegare - entro 15 giorni - le condutture delle acque bianche dal collettore delle acque nere, “a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, nonché per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità” – ha scritto il sindaco di Agrigento - . A sconnessione ultimata dovrà essere prodotta una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato. “In caso di inottemperanza – ha aggiunto, nel provvedimento, il capo dell’amministrazione – si provvederà all’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati e senza pregiudizio per le azioni penali qualora il fatto costituisca reato”.

Anche questa scoperta è stata fatta grazie ad un controllo congiunto tra tecnici ed operai del settore Lavori pubblici e polizia municipale.