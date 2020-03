Donazioni all'Asp per l'emergenza Covid-19, ecco come procedere

Non c’è soltanto l’imprenditore Salvatore Moncada – la cui donazione di 100 mila euro per acquistare respiratori e attrezzature per l’ospedale “San Giovanni di Dio” resta certamente emblematica – a voler provare a dare una mano d’aiuto, a medici e infermieri, nella lotta contro il Coronavirus.

All’Asp1 di Agrigento sono arrivate, infatti, da parte di cittadini e associazioni, proposte di donazione di denaro proprio per contribuire al contrasto dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. Ma l’azienda sanitaria provinciale della città dei Templi è stata chiara: “Non è possibile accettare denaro da privati o da associazioni, né tantomeno l'azienda può assumere alcuna responsabilità circa le raccolte di fondi – è stato scritto sui canali istituzionali dell’Asp - . L'azienda ha invece la possibilità di accettare proposte di donazioni di strumentazioni, attrezzature e presidi sanitari le cui procedure amministrative saranno gestite a cura del proprio servizio di Affari generali. Saranno pubblicati prima possibile sul sito internet dell’Asp, - hanno reso noto - l'elenco degli strumentari, delle attrezzature e dei presidi sanitari che risultano necessari ai nostri reparti ospedalieri e che potranno essere acquistati previo accordo con l'Asp”. La direzione strategica ha istituito un apposito gruppo di lavoro a cui tutti gli interessati, potenziali donatori, possono rivolgersi per avere delucidazioni sulle procedure da seguire. Il coordinamento del lavoro è stato affidato a Calogero Muscarnera per la parte organizzativa e ad Alfonso Cavaleri per la componente sanitaria; Maria Calderaro curerà invece gli aspetti relativi alla comunicazione. “Ogni comunicazione in merito dovrà pertanto essere effettuata – hanno scritto - esclusivamente tramite l'indirizzo mail solidarieta.covid-19@ aspag.it”.

L’obiettivo - per gli agrigentini che si sono fatti avanti, partendo proprio dall’imprenditore Salvatore Moncada - è uno soltanto: fornire un concreto aiuto per contenere e contrastare le patologie derivanti dal contagio di Coronavirus.