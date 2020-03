L'esito del tampone è arrivato: la 76enne di Favara è positiva, reparto di Cardiologia verso lo sgombero?

L'esito del tampone rino-faringeo è arrivato. La 76enne di Favara, ricoverata al reparto di Cardiologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, è risultata positiva al test del Covid-19. Appare verosimile - anche se questi sono momenti di grande incertezza - che l'unità operativa, una delle migliori dell'ospedale di contrada Consolida, verrà chiusa. Il primario Giuseppe Caramanno è appena arrivato a reparto. Si sta cercando di pianificare ogni cosa.

La paziente - per problemi cardiaci - era stata ricoverata nella giornata di ieri. Stamani, sospettando una sintomatologia specifica, i medici hanno fatto sottoporre la donna al tampone. Il protocollo sanitario per l'indagine epidemiologica viene messo rigorosamente in atto anche al solo dubbio dei sanitari. Anche in questo caso sospetto, così come nei precedenti già registratisi tanto nel capoluogo quanto nel resto della provincia, è stato necessario aspettare l'esito del tampone prima di avere contezza scientifica. E la conferma - ossia che la donna di Favara è positiva - è arrivata da pochissimo.

