Non c'è nessun infettato al "San Giovanni di Dio": i tamponi inizialmente positivi sono risultati negativi

Non c'è nessun infettato da Covid-19 all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. La validazione diagnostica è stata completata e tutti i tamponi effettuati sui 929 dipendenti dell'azienda ospedaliera di contrada Consolida sono risultati negativi. La verifica scioglie i dubbi sui quattro tamponi risultati positivi in prima battuta. Tamponi che avevano allarmato, oltre che l'ospedale, anche le realtà di Palma di Montechiaro, Raffadali, Aragona e Santa Elisabetta.

A renderlo noto è l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento: "A seguito del completamento delle procedure di validazione diagnostica sui quattro tamponi rinofaringei riscontrati inizialmente come positivi e riferiti al personale operante al presidio ospedaliero ‘San Giovanni di Dio’ di Agrigento, agli stessi esiti è stato definitivamente attribuito un risultato negativo - scrivono - . Ne consegue che di tutti i 929 operatori sanitari dell’ospedale di Agrigento sin qui testati, come da protocolli di sorveglianza, nessuno di essi sia da considerarsi come positivo e infetto da virus Sars- CoV-2. E’ quindi opportuno evidenziare che gli attuali protocolli diagnostici a livello regionale prevedono che, in caso di esito positivo e/o di difficile interpretazione, lo stesso dato venga rivisto da laboratori accreditati per la conferma definitiva. Questo è ciò che è puntualmente accaduto visto che l’esito iniziale espresso dal laboratorio preposto all’analisi dei tamponi per sorveglianza sanitaria è stato successivamente valutato dalla nostra struttura per la diagnostica Covid dell’azienda Asp di Agrigento e, in una fase ancora successiva, validato dal laboratorio di riferimento regionale, nel rispetto delle buone pratiche di qualità analitica e gestionale di tutti i dati riferibili all’attuale emergenza Covid. A tutti gli operatori coinvolti nella definizione di tale processo va riconosciuto - aggiunge l'Asp - un plauso per la corretta e responsabile professionalità operativa mostrata. La conferma odierna della negatività finale, riferita ai quattro sanitari operanti presso il presidio di Agrigento, contribuisce pertanto a portare definitiva chiarezza e ad eliminare dubbi o suggestioni improvvide che lo stesso presidio possa essere stato o sia un focolaio di infezione e contagio per tutti coloro che vi afferiscono”.

Il report giornaliero con i dati epidemiologici che l’Asp di Agrigento viene dunque aggiornato: i contagiati agrigentini, da quando è scoppiata la pandemia, sono dunque complessivamente 127 e non 131.