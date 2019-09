Donazione per l'Oncologia medica: si migliora l'accoglienza del paziente

L'associazione Malati in cura oncologica Onlus di Agrigento ha deciso di donare al reparto di Oncologia medica dell'ospedale "San Giovanni di Dio" un tavolo reception con top di cortesia per migliorare l'accoglienza dei pazienti nella prima fase di accettazione. Un gesto fatto per spirito di liberalità e solidarietà. Un bene che è stato già accettato dall'azienda sanitaria provinciale. Il relativo atto è stato già firmato dal direttore generale dell'Asp 1 Giorgio Giulio Santonocito.

Periodicamente, gesti simili - da parte di associazioni o anche di privati cittadini - si registrano sia in favore dell'ospedale della città dei Templi che in altre aziende ospedaliere della provincia.