Malattie infettive, l'Asp al lavoro per pianificare la creazione del reparto

L'Asp1 di Agrigento ha rimesso mano - al momento ancora sulla carta - al progetto di aprire un reparto di Malattie infettive all'ospedale "San Giovanni di Dio". "Abbiamo individuato un professionista, referente per il progetto, e stiamo lavorando in questa direzione - hanno detto, al quotidiano La Sicilia, Alessandro Mazzara: direttore generale facente funzione e Gaetano Mancuso: direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale - . Il reparto è uno degli obiettivi prioritari dell'Asp".

"Il piano e l'area saranno individuati assieme al direttore di presidio e al referente del progetto. Abbiamo condotto uno studio per verificare requisiti e attrezzature delle quali dovrà essere dotato il reparto" - hanno aggiunto - . Per prima cosa naturalmente, inevitabilmente, l'Asp si sta occupando della questione "filtri". Perché Malattie infettive non è un reparto come tutti gli altri. Ha bisogno di camere particolari, appositamente separate e coordinate, e con un sistema di aereazione che non lasci uscire neanche l’aria che si respira all’interno.

"Occorre principalmente che le degenze siano a pressione negativa: una condizione che impedisce al flusso di aria di uscire verso l'esterno, verso i corridoi ad esempio - hanno aggiunto, al quotidiano La Sicilia, Alessandro Mazzara e Gaetano Mancuso - . L'aria deve infatti essere filtrata. Queste le difficoltà nell'istituzione di Malattie infettive con dieci posti letto".