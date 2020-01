Malattie infettive, l'Asp: "Management pronto a pianificare il reparto"

Non c’è. Il reparto di Malattie infettive – ad Agrigento e provincia – non esiste. Era stato previsto – sulla carta – già nel luglio del 2018 in occasione dell’approvazione della nuova rete ospedaliera. Ed è contenuto, sempre sulla carta, nell’atto aziendale che l’Asp di Agrigento ha trasmesso all’assessorato regionale alla Salute. Atto aziendale che, una volta, approvato tornerà – pare in tempi rapidi – nella città dei Templi. “Subito dopo, trattandosi di una unità operativa prevista, il management potrà mettersi all’opera per pianificare il reparto – ha spiegato, attraverso l’addetto stampa dell’Asp, il direttore sanitario Gaetano Mancuso - . Pianificazione che riguarderà l’aspetto strutturale, compreso l’acquisto delle attrezzature, e le risorse umane, il che significherà l’indizione di concorsi a tempo determinato e indeterminato, primario compreso. Si tratta di un iter complesso che però il management si avvia a pianificare”. Sarà dunque una sorta di work in progress che, inevitabilmente, richiederà tempo. Ma anche denaro.

“Ma il decreto Razza ribadisce che c’è la necessità e possibilità – è stato reso noto sempre dall’Asp di Agrigento – di creare Malattie infettive, reparto che è in perfetta linea con la rete ospedaliera”. Intanto, comunque, bisognerà attendere che l’approvato (dalla Regione) atto aziendale torni indietro, torni ad Agrigento.

Il “sogno” di Malattie infettive è stato fatto da tempo ad Agrigento. L’iter, seppur lentamente, era già iniziato – hanno sottolineato dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento - a prescindere dalla tragedia della giornalista-insegnante Loredana Guida che è stata uccisa, a soli 44 anni, dalla malaria.