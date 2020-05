Ricoverato appiccò incendio a Psichiatria, al via i lavori di recupero

I lavori, con la procedura dell’affidamento diretto, sono stati assegnati. Il reparto di Psichiatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento verrà recuperato: sarà fatta una pulizia straordinaria, ceratura, lucidatura e sarà garantito anche il servizio di facchinaggio ossia il trasporto di letti, comodini, armadi e tutti gli altri suppellettili. A deliberare i lavori, dopo la richiesta del direttore sanitario dell’azienda ospedaliera: Antonello Seminerio, sono stati il direttore generale Alessandro Mazzara e il direttore sanitario dell’Asp Gaetano Mancuso.

Era il 25 maggio scorso quando il reparto veniva incendiato. I complessivi 15 posti letto a disposizione vennero, allora, subito sgomberati. In via precauzionale, già durante la notte, i ricoverati erano stati spostati in un’altra, adeguata, ala dell’ospedale.

Quella notte, un ricoverato di Psichiatria appiccò il fuoco ad un materasso ignifugo. Un materasso che non consentì che si sprigionassero le fiamme, ma la coltre di fumo nero invase ogni stanza e il corridoio. Intervennero, naturalmente, i vigili del fuoco del comando provinciale che rimasero al lavoro per più di tre ore. Nel frattempo, medici, infermieri, operatori e la direzione sanitaria si mobilitarono per mettere in sicurezza tutti i ricoverati del reparto di Psichiatria che si trova al primo piano dell’ospedale. Per fortuna, nessuno si fece male, né rimase intossicato dal fumo. Adesso è il momento dei lavori – affidati alla ditta Europea servizi ambientali di Agrigento per 2.250 euro oltre Iva - che consentiranno al reparto di tornare ad essere pienamente efficiente.