"San Giovanni di Dio", c'è il concorso per il primario di Chirurgia generale

C'è il concorso pubblico per titoli e colloquio. L'Asp1 di Agrigento prova a trovare il direttore dell'unità operativa di Chirurgia generale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Attualmente il posto di primario è coperto in convenzione con l'università degli studi di Palermo e Aoucp Paolo Giaccone. Subito dopo l'Immacolata, l'assessorato regionale ha autorizzato l'indizione della procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di direttore di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Agrigento. Ecco dunque che l'azienda sanitaria provinciale ha deciso di indire un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferire l'incarico ed ha già approvato il bando di selezione.

Intanto, però, in attesa che le procedure concorsuali vengano definite, sempre l'Asp ha approvato - per un'altra annualità - la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'università degli studi di Palermo e con l'Aoucp Paolo Giaccone per l'incarico al professore Carmelo Sciumè. Sciumè resterà dunque in carica fino alla fine di questo 2020 "nelle more dell'espletamento dell'ordinaria procedura concorsuale già avviata a cura delle Risorse umane" - scrivono dall'azienda sanitaria provinciale - . Per arrivare a questa proroga, l'Asp "dovendo assicurare la continuità assistenziale e le prestazioni chirurgiche nell'interesse superiore dell'utenza, avvalendosi delle prestazioni di attività clinico-assistenziali di chirurgia rese dal prof Carmelo Sciumè - scrivono - è stata reiterata richiesta di autorizzazione all'assessorato regionale alla Salute per poter garantire la prosecuzione dell'incarico al professionista".