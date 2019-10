Gioia e commozione in cattedrale: ordinati cinque nuovi presbiteri

Sono stati ordinati cinque nuovi presbiteri. Si tratta di Rosario Bellavia, 29 anni della parrocchia Beata Maria Vergine di Favara; Alessandro Bruno, 26 anni della comunità di Fontanelle, ad Agrigento; Calogero Giuseppe Cusumano, 34 anni di Caltabellotta; Giovanni Gattuso, 27 anni della parrocchia Santissima Trinità di Cianciana e Stefano Principato, 39 anni della parrocchia Maria Santissima della Catenta di Villaseta. La messa è stata celebrata dal cardinale Francesco Montenegro.

"Il fatto di essere qui e non in un'altra chiesa - ha detto nell'omelia il cardinale Montenegro -, lo leggo come un invito ad avere un cuore grande che guarda oltre i confini ristretti di porzioni di chiesta. Sentitevi - ha proseguito - e siate sempre sacerdoti nella chiesa e per la chiesa. Fate coincidere cioè i suoi confini con quelli del vostro cuore. Ci riuscirete se amerete la chiesa, ma davvero. Non mortificate il vostro sacerdozio vivendolo colo come la possibililtà di fare un po' di bene alla gente. Paolo VI diceva: voi ci siete per attingere dall'alba la forza della risurrezione e consegnare nel vespro la luce che non tramonta. Donatevi generosamente senza sentirvi traditi se qualche vostro progetto non può realizzarsi se la Chiesa, attraverso il vescovo vi chiederà qualcos'altro".

Sono in tutto 11 i nuovi preti ordinati dal 2018. Dopo gli anni bui - dal 2010 al 2015 - le stanze del seminario sono tornate a popolarsi e quest'anno sono 30 i seminaristi, provenienti dai vari paesi dell'Agrigentino, iscritti.