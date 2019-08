Nasce il comitato "Agrigento Oltre": prime iniziative su taglio dell'iva 80 euro di Renzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è costituito “Agrigento Oltre”, il Comitato di azione civile ritorno al futuro, che fa parte della rete dei comitati che si stanno formando in tutta Italia per la difesa dei valori democratici che sono in questa fase politica messi in discussione.

Il comitato si occuperà del tema della società aperta, che presuppone che i governi siano sensibili e tolleranti, i meccanismi politici trasparenti e flessibili al cambiamento, attraverso la partecipazione di tutti ai processi decisionali, nella convinzione di diffidare in ambito sociale e politico dagli esperti che dicono di conoscere il destino della società, di possedere la verità assoluta.

All’indirizzo https://www.comitatiazionecivile.it/ è possibile aderire al Comitato e firmare le petizioni proposte, ad iniziare da “Fermiamo l’aumento dell’Iva”, “Salviamo gli 80€” nelle buste paga dei lavoratori. Nei prossimi giorni il Comitato darà il via alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ius culturae #italianochistudia.

Ogni cittadino potrà liberamente dare il suo contributo esercitando la massima libertà di espressione.