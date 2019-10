"Avevano oggetti atti allo scasso", fogli di via per madre e figlio

Sono stati trovati in possesso di pinze, cacciaviti e oggetti ritenuti essere utili allo scasso. Madre e figlio, originari di Grotte ma residenti nel Nord Italia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento proprio per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso e il questore Rosa Maria Iraci ha firmato a loro carico un foglio di via obbligatorio. Per i prossimi tre anni, senza autorizzazione, non potranno più rimettere piede ad Agrigento, altrimenti verranno denunciati.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono intervenuti in via Re Manfredi per una lite. Ed è dopo aver riportato la calma fra i contendenti che è scattato il controllo. Durante la perquisizione, madre e figlio – rispettivamente di 59 e 34 anni – sarebbero stati trovati in possesso, stando all’accusa, degli oggetti ritenuti utili per forzare serrature o infissi. A quanto pare i due non avrebbero saputo, o voluto, fornire valide spiegazioni – ai poliziotti della sezione Volanti – circa la loro presenza a San Leone. Ecco dunque che, inevitabilmente, è scattato il deferimento, in stato di libertà, alla Procura e poi il questore di Agrigento ha firmato il doppio foglio di via. Sistematicamente, il questore – con il provvedimento dei fogli di via – prova ad allontanare da Agrigento, ma anche da altri Comuni della provincia, quanti, per un motivo o per un altro, si rivelano sospetti. Appena all’inizio del mese, sempre nella città dei Templi, ne erano stati firmati 4 – per due uomini e altrettante donne – che si aggiravano con fare sospetto.