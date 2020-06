Prefettura, si è insediato il nuovo capo di Gabinetto: è Cettina Pennisi

Si è insediata, ieri mattina, il nuovo capo di Gabinetto della Prefettura di Agrigento: il vice prefetto Cettina Pennisi.

Laureata in Economia e commercio e Scienze giuridiche, Pennisi proviene dalla Prefettura di Vibo Valentia dove ha svolto le funzioni di capo di Gabinetto. In precedenza ha prestato servizio presso la Prefettura di Catania ricoprendo diversi incarichi anche nell'ambito dell'ordine e sicurezza pubblica in particolare dirigente dell'ufficio Antimafia nonché coordinatore del nucleo di supporto all'agenzia nazionale per la destinazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Nel corso della carriera professionale, Pennisi ha presieduto la commissione d'indagine in un Comune nella provincia di Catania per la verifica della sussistenza di condizionamenti mafiosi. E' stata anche presidente supplente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania. In atto è componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Delianuova sciolto per infiltrazioni mafiose.