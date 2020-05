Nuovo commissario all'Asp? Fava: "Inaccettabile, vanno nominati i dg"

"Dopo le miserie che l'inchiesta palermitana sulla sanità ci ha regalato nei giorni scorsi, nessuna furbizia politica è più tollerabile. I commissariamenti in atto nelle aziende sanitarie vanno risolti nominando, secondo procedure trasparenti, direttori e dirigenti. Sostituire un commissario con un altro, come si pensa di fare con la Asl di Agrigento, magari sperando di trarne utilità in vista delle future amministrative, è inaccettabile". Lo dice il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava.

