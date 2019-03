Illuminazione pubblica carente, Firetto: "Tanti interventi non si possono fare, mancano i soldi"

Se nella vostra via hanno tolto un lampione perché vecchio e pericoloso, o semplicemente non lo hanno mai installato, c'è il rischio che non riusciate mai a vedere la luce. Letteralmente.

Durante il Question time dei giorni scorsi il sindaco Lillo Firetto, nel rispondere alla consigliera M5S Marcella Carlisi ha infatti ammesso che esiste una "difficoltà di andare a ristabilire i corpi illuminanti" derivante "da una condizione finanziaria che è quella che tutti quanti conosciamo”. Se il primo cittadino ha aperto all’ipotesi di effettuare un censimento delle zone non coperte dal servizio o dove i pali sono stati rimossi e non sostituiti, lo stesso sindaco ha precisato che è “assolutamente vero” che ci sia un tema di “limitatezza di presenza di corpi illuminanti che non sono stati rimpiazzati. Devo dire – ha aggiunto – che si è provveduto, in diverse parti della città a delle sostituzioni in maniera molto limitata e certamente non adeguata rispetto a quella all’esigenza che che il momento richiederebbe, questo è un fatto che tutti quanti scontiamo e che certamente conosciamo. C’è, semmai, un altro tema con quale dovremmo inevitabilmente fare i conti prima o dopo, ed è il tema di tante strade cittadine che ad oggi rimangono, pur avendo pagato a volte oneri di urbanizzazione, escluse da una illuminazione adeguata”.

Ad oggi sono almeno 5000 le persone che ad Agrigento vivono in vie prive di illuminazione pubblica.