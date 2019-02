Freddo artico su tutta la provincia, neve e ghiaccio per le strade: necessarie le catene a bordo

Forti raffiche di vento e vere e proprie "tempeste di nevischio" si stanno abbattendo su tutta la provincia da oggi pomeriggio, portando ai primi problemi alla circolazione.

Sottili strati di neve si sono infatti fatti vivi nelle zone montane della provincia (anche a bassa quota, come avvenuto a Casteltermini), ma, da quanto segnalatoci da molti lettori, anche ad Agrigento soffici fiocchi bianchi sono stati visti posarsi a terra per poi sciogliersi rapidamente. Una situazione in evoluzione e in peggioramento che proseguirà anche domani, giornata per cui la Protezione civile regionale ha confermato l'allarme giallo per precipitazioni e condizioni meteo avverse.

A lanciare l'allarme rispetto a pericoli per la viabilità è stato, nel tardo pomeriggio, il Libero consorzio di Agrigento che ha appunto invitato i cittadini che si mettessero in viaggio ad usare "massima prudenza" per la "presenza di neve nella strada tra Santo Stefano e Cammarata", che è tra l'altro una delle strade rispetto alle quali la stessa ex Provincia