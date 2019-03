Navette del Mandorlo, gli organizzatori respingono le critiche: "Saranno riproposte, il sistema funziona"

Caos per le navette del Mandorlo? Colpa di turisti poco informati e poco educati "i quali sappiano, per il prossimo anno, che ad Agrigento esiste una organizzazione". Il sindaco Lillo Firetto respinge praticamente in toto le polemiche e le accuse nate in questi giorni dopo le scene registratesi per la domenica conclusiva che, ammette comunque, ha fatto registrare numeri che nessuno aveva preventivato.

Stando alle stime fornite dal Comune, si sono serviti di bus navetta oltre 26mila persone a fronte di 12mila previste, tanto che la Tua ha dovuto fare ricorso a mezzi in più già nelle prime ore del mattino. "L'obiettivo era evitare la paralisi del traffico cittadino - ha spiegato il primo cittadino - è stata senza dubbio la scelta più oculata che si potesse fare e la ripeteremo i prossimi anni. Sulle polemiche, va detto che ci sono persone che hanno aggredito gli operatori che si trovavano lì a vendere biglietti perché si erano abitauti, o gli era stato spiegato, che si viene ad Agrigento e non si paga nulla. Queste reazioni nascono perché adesso ci si scontra con il fatto che c'è una organizzazione".

Significativo il fatto che a fronte di circa 500 bus arrivati in città, spiega il sindaco, meno di una ventina abbiano pagato la tassa di stazionamento. "Non la faranno comunque franca - spiega Firetto - perché le targhe dei bus sono state registrate tutte e si effettueranno dei controlli incrociati".