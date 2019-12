“Insieme si fa meglio”: ecco tutti gli eventi di Natale e Capodanno

“Insieme si fa meglio”. E’ ribadendo questo slogan e puntando sull'associazionismo e sulle sinergie di idee che è stato creato, dall’amministrazione comunale, il programma di eventi natalizi di Agrigento. Di fatto, un po’ in tutta la città: quartieri periferici compresi, ce n’è per tutti i gusti. Dalle iniziative per i più piccoli – per fare in modo che sia per loro un periodo veramente magico – a spettacoli di cabaret, concerti e novene itineranti. Certo non ci sarà il mercatino di Natale, ma l’amministrazione Firetto ci ha provato a fare in modo che si potesse allestire. Non c’è stata risposta da parte di artigiani e commercianti.

“Il 2020 è un anno importante per la città. Ci piacerebbe materializzare in azioni, spettacoli ed eventi tutto l’entusiasmo e le intenzioni che ci muovono verso questa ricorrenza – ha detto, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . Il 2020 segna i 2600 anni dalla fondazione di Agrigento, una città che muta, nel nome e nell’assetto, più e più volte, e arriva a noi come fosse la prova di un cambiamento effettivo e possibile. Questo periodo festivo diventa occasione per dare voce all'associazionismo e alle sinergie di idee che muovono una serie di incontri, artistici e culturali. Per ribadire il concetto: insieme si fa meglio. In termini di cura, attenzione e sostegno. A promuovere tutto questo sono diversi attori sociali che cooperano per un’offerta unica di spettacoli, mostre, concerti, rassegne, pensate per tutti, dai bambini agli adulti. Senza mai dimenticare – ha concluso Firetto - la tradizione che rafforza le radici e punta verso nuovi orizzonti”.

Ecco il programma di tutte le iniziative