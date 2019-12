Ponti, ipogei e dissesto idrogeologico: Musumeci al Genio civile

Ipogei, strade e ponti, pulizia dei corsi d'acqua e, naturalmente, dissesto idrogeologico. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sta incontrando il personale regionale negli uffici del Genio civile, della Soprintendenza ai Beni culturali e della Protezione civile. Con tutti i funzionari si sta facendo il punto della situazione sulle attività svolte e si sta provando ad individuare quali sono le primissime criticità da affrontare nel 2020.

"Controlleremo 150 ponti, dando incarichi a liberi professionisti - ha riferito Rino La Mendola, a capo del Genio civile di Agrigento, - . Siamo lieti anche di aver dato il nostro contributo per la piattaforma sismica, un professionista non dovrà più necessariamente spostarsi e venire al Genio civile, ma potrà procedere direttamente dal suo studio" - La Mendola fa il punto su quello che è stato già fatto - .

S'è parlato anche di ipogei. Perché il Genio civile tiene particolarmente al progetto di messa in sicurezza e di valorizzazione ai fini turistici. "Dobbiamo passare alla seconda fase di rilievo e poi potremo a sovrapporre e individuare i punti di criticità dove intervenire - ha argomentato La Mendola - . Ma vogliamo puntare anche alla valorizzazione degli ipogei dell'Acqua Amara e del Purgatorio ad esempio, per richiamare un turismo di nicchia". Per quanto riguarda invece l'emergenza dissesto idrogeologico, La Mendola ha spiegato "Sono stati realizzati 18 progetti per la pulizia degli alvei di altrettanti corsi d'acqua, alcuni sono stati già appaltati e altri sono in fase di esecuzione. I lavori fatti prima delle piogge sono stati ben fatti, non abbiamo risolto i problemi idrogeologici, ma abbiamo dato una buona risposta".