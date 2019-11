Multe dei vigili urbani non pagate, c'è da recuperare 564.954 euro: firmati i ruoli coattivi

Sono circa 10 mila le sanzioni per mancato rispetto del codice della strada, collocate al tergicristallo nel 2017 dai vigili urbani di Agrigento, che non sono state ancora onorate. L’ormai ex comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni ha – ed è stato praticamente uno dei suoi ultimi atti - firmato il ruolo coattivo e l’elenco riepilogativo che è stato rimesso dall’Agenzia delle Entrate.

La cifra complessiva, che con il ruolo coattivo per il mancato pagamento, che si intende recuperare è di 564.954,36 euro. Si tratta nello specifico di sanzioni per complessive 390.051,88 euro, di 131.704,67 euro per maggiorazioni e 43.197,81 per spese di raccomandata. La riscossione coattiva, stando ai ruoli emessi, avrà come destinatari automobilisti residenti ad Agrigento, ma anche in altre parti della provincia e della regione.

Lo scorso aprile, la polizia municipale di Agrigent o aveva avviato lo stesso iter – rimettendo tutto nelle “mani” dell’Agenzia delle Entrate - per le multe del 2015. In quel caso, la cifra complessiva, grosso modo, era di circa 300 mila euro.