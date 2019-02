"Mancata rimozione delle cassette per i depliant", scattano le prime multe

Mancata rimozione delle cassette per la raccolta dei volantini pubblicitari, fioccano le sanzioni. La Polizia municipale, in applicazione dell'ordinanza del sindaco che disponeva l'eliminazione dalla facciata dei palazzi di queste cassette metalliche aperte per la raccolta dei depliant, ha elevato ieri 12 verbali da 100 euro ciascuno nei confronti di altrettanti condomini del viale della Vittoria, rei, appunto, di non aver rispettato le nuove regole imposte dal Comune per limitare il fenomeno dell'abbandono dei volantini per strada.

I vigili hanno semplicemente percorso la popolosa zona del centro città e hanno provveduto a fotografare tutte le cassette ancora non eliminate, prevedendo quindi le sanzioni imposte con ordinanza del sindaco.

Poche notizie si hanno invece di misure per frenare a "monte" la distribuzione "selvaggia" dei volantini che oggi, insieme ad una mancata attività di spazzamento di alcune zone della città, è causa di un profondo degrado di molte vie cittadine.