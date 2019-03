Poliziotti democratici e riformisti: "Auriemma ha dato un grande contributo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ci sembra doveroso salutare il Dirigente Superiore Dott. Maurizio AURIEMMA Questore di Agrigento, insediatosi nella nostra città il 1 Luglio del 2017. Lo ringraziamo per quanto di positivo ha saputo donare nell'arco della sua permanenza, ad una Questura, quale è la nostra, e per la sensibilità dimostrata in particolari ed emblematiche criticità derivate dalle pregnanti ed estenuanti attività lavorative a cui sempre più spesso devono far fronte gli uomini e le donne della Polizia di Stato di questa Provincia, tematiche affrontate e rappresentate da questa O.S., che ricordiamo essere la prima in termini di associati, con attenta ed equilibrata corrispondenza dal Dott. AURIEMMA, al quale ribadiamo la nostra stima augurandogli un proficuo e sereno lavoro presso l'importante Questura di Bergamo .

Contestualmente, ci sia data l'opportunità, sottolinea il SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE ALFONSO IMBRO', di dare il nostro sincero e costruttivo benvenuto al neo Questore di Agrigento, Dirigente Superiore D.ssa IRACI Rosa Maria, alla quale diamo l'immediata nostra disponibilità per un confronto leale e costruttivo finalizzato a raggiungere un duplice ed importante risultato, la funzionalità complessiva dell'apparato sicurezza nella nostra Provincia, malgrado le note carenze organiche, coniugandolo al benessere del personale. Quindi efficacia ed efficienza nell'interesse della cittadinanza senza mai trascurare i diritti degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, certi di trovare nel nostro qualificato interlocutore una equa corrispondenza.

Con il Dottore AURIEMMA per la Questura si chiude un ciclo storico di uomini che hanno ricoperto questo prestigioso incarico essendo la Dottoressa IRACI la prima donna in assoluto a guidare la Questura Agrigentina, questo, per noi del Movimento è segno inequivocabile, nel rispetto di ciò che di positivo fino ad oggi si è raggiunto, di un ulteriore input innovativo e propulsivo per la città di Agrigento.