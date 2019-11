Moto contromano in pieno centro: bloccato 85enne senza patente, stangata da 7 mila euro

Imbocca contromano una via del centro storico. Ad accorgersi di quell’anziano, in sella ad una Vespa, cinque poliziotti della Ferroviaria di Agrigento che hanno, urlando, provato ad imporre l’Alt. Ma il pensionato, inseguito a perdifiato dagli stessi agenti, ha arrestato la propria corsa pochi metri più avanti: in via Pirandello. L’ottantacinquenne agrigentino, una volta scattato il controllo, è risultato essere senza casco, senza patente: in quanto revocatagli parecchi anni fa e con una moto sprovvista di assicurazione e revisione. I poliziotti della Polfer hanno, contestando tutte le violazioni al codice della strada, elevato sanzioni per complessivi 7 mila euro. L’anziano, a quanto pare, quando ha sentito contestarsi tutte quelle sanzioni si sarebbe, all’improvviso, sentito male.

Il comportamento del pensionato di ben 85 anni avrebbe potuto provocare gravi incidenti stradali. L’anziano, in sella alla Vespa, è stato infatti notato mentre – pericolosamente – imboccava contromano il tratto fra le vie Pirandello e Aldo Moro. Una manovra azzardata, in violazione dei chiarissimi divieti, che non è passata inosservata ai cinque agenti della polizia Ferroviaria di Agrigento che, in quell’esatto momento, si trovavano a percorrere, a piedi, la stessa strada. Per scongiurare il peggio: qualche incidente stradale appunto e per garantire il pieno rispetto della segnaletica stradale, gli agenti hanno imposto – e lo hanno fatto urlando – l’Alt. C’è stato, a piedi, anche un piccolo inseguimento. Perché l’anziano non ha arrestato immediatamente la marcia della Vespa.

Poi, una volta fermato, è appunto scattato il controllo ed è emersa la mancanza dell’indispensabile casco di protezione, l’assenza della patente visto che gli era stata revocata da diversi anni e la moto è risultata essere in circolazione senza copertura assicurativa e senza revisione. Le sanzioni amministrative elevate dai poliziotti della Polfer sono arrivate dunque ad un ammontare complessivo di circa 7 mila euro. Una cifra che, forse al solo sentire, ha determinato un improvviso malore nell’anziano pensionato agrigentino.