Scorrazza in moto senza casco e ubriaco: denunciato 27enne

Ha attirato l’attenzione dei poliziotti perché scorrazzava, in sella ad una motocicletta, senza indossare il casco di protezione. E’ sul viadotto Imera che gli agenti della Stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, hanno imposto l’Alt a quel giovane agrigentino. Un ventisettenne che è stato sottoposto anche all’esame dell’etilometro che, per come intuito dai poliziotti, ha dato esito positivo.

Il ventisettenne agrigentino, in sella a quella motocicletta senza indossare il casco, era alticcio. L’etilometro ha rilevato un valore di 1,35 g/l. A suo carico è stata, dunque, formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. Quale sanzione accessoria, la moto è stata posta sotto sequestro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti della Stradale effettuato controlli sistematici e capillari non soltanto in occasione dei week end e non soltanto nelle location strategiche della movida. Ma anche, appunto, all’ingresso della città dei Templi e all’inizio della settimana.