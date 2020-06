Giornalismo in lutto: è morto il cronista-galantuomo Vittorio Alfieri

Amava, visceralmente, il giornalismo. Sigaretta in bocca, taccuino nella giacca, è sempre stato pronto ad occuparsi di ogni argomento. Incline alla battuta e sornione, quotidianamente provava - uomo dalla grande disponibilità e generosità - ad aiutare gli altri. Non soltanto i colleghi giornalisti, ma tutti coloro che incontrava lungo il suo percorso di vita. Perché Vittorio Alfieri è stato un autentico giornalista-galantuomo. Ma anche e soprattutto un uomo innamorato della famiglia: la moglie e il figlio - per sua stessa ammissione - erano i "fari che illuminavano l'esistenza".

Vittorio Alfieri, 72 anni, è venuto a mancare, stamattina, dopo una lunga malattia, malattia che ha affrontato con grande forza e determinazione. Ad essere addolorato, oggi, è l'intero mondo del giornalismo agrigentino. Quel mondo dove Vittorio è stato onnipresente. Negli ultimi anni, privilegiando il settore "scuola" (ma s'era occupato di sport, di "bianca" in generale e di "nera"), ha collaborato con la redazione di Agrigento del Giornale di Siciliia, ma prima aveva anche collaborato con il quotidiano La Sicilia e con l'Amico del popolo oltre che con Radio Concordia. Una vera e propria colonna portante del giornalismo - aveva iniziato negli anni Settanta - fatto all'antica maniera: con serietà, lealtà, disponibilità, pazienza e con una immancabile "vena" critica.

Negli ultimi anni, prima ancora che andasse in pensione dall'ufficio stampa dell'ex Provincia regionale e prima della malattia, Vittorio Alfieri - giornalista dal grande cuore - si era speso anche per la Lega italiana per la lotta ai tumori.