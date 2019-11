Lutto nel mondo dell'editoria, è morto Jerry Butera: ha fondato TvA

E' venuto a mancare - a causa di un brutto male - Gerlando Butera, meglio conosciuto come "Jerry". Ha fondato TvA e Radio Empedocle centrale, ma è stato anche un appassionato e valente musicista. Un paio di anni fa aveva instaurato una prestigiosa collaborazione con Bashiri Johnson: percussionista internazionale che vanta collaborazioni con Sting e Michael Jackson. Oltre ad "Amore is love", la canzone realizzata con Bashiri Johnson, Jerry Butera si stava dedicando ad un progetto di tutela per bambini.

Uomo onesto, cortese e sempre disponibile soprattutto con i più giovani. Garbato, educato e grande lavoratore. Increduli e sotto choc tutti i giornalisti e gli operatori della provincia, ma soprattutto della sua "creatura": TvA.

Jerry Butera è stato, nell'Agrigentino, uno dei pionieri delle tv private.

I funerali si terranno mercoledì, alle 15,30, alla chiesa Madre di Porto Empedocle.