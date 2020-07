Trovato il cadavere di un 55enne in casa: pompieri e polizia al lavoro

Il cadavere di un cinquantacinquenne agrigentino - venuto a mancare pare per un improvviso malore - è stato trovato ieri sera all'interno della sua abitazione in via Piersanti Mattarella ad Agrigento. L'uomo, stando a quanto è emerso dalla prima ispezione cadaverica, potrebbe essere deceduto alcuni giorni prima: forse due o tre giorni prima. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati di aprire la porta per consentire l'accesso, e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. In via Piersanti Mattarella anche un'autoambulanza del 118.

L'uomo è stato trovato all'interno della sua camera da letto. Non sono stati rinvenuti segni di scasso o di effrazione. Ma i poliziotti della sezione Volanti intendono vederci chiaro e non lasciare nulla al caso. E' stata infatti avviata l'attività investigativa.