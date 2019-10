Trovato morto in casa e con strani ematomi sul corpo: è mistero sulla morte di un 69enne

Un sessantanovenne agrigentino è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione, in salita San Giacomo, nel centro storico della città dei Templi. A ritrovare il cadavere, dopo aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. La salma dell'uomo era, a quanto pare, sul letto. Non è escluso pertanto che l'agrigentino potrebbe essere stato colto da un improvviso, fulminante, malore. C'è un però. Ad insospettire i poliziotti sarebbero stati degli strani ematomi sul corpo: sul collo in particolar modo, nonché il dettaglio che l'uomo avesse un piede sul pavimento.

A chiamare la polizia è stato un vicino di casa: un agrigentino che, da un paio di giorni, non aveva più visto il sessantanovenne, né era riuscito a mettersi in contatto con lui. Gli agenti delle Volanti hanno, naturalmente, subito richiesto l'ausilio dei vigili del fuoco e una volta aperta la porta d'ingresso è stato ritrovato il cadavere.

I poliziotti, senza perder tempo, hanno subito accertato un dettaglio che ai fini investigativi non è di poco conto: né sulla porta, né sugli infissi c'erano segni di effrazione. E' un mistero, almeno per il momento, cosa possa essere accaduto al sessantanovenne agrigentino. In casa, a quanto pare, c'era molto disordine e le condizioni igieniche non erano delle migliori. Sono già al lavoro i poliziotti della sezione Scientifica. Sul posto sta arrivando il medico legale a cui spetterà il compito, laddove possibile, di fare chiarezza soprattutto su quegli strani ematomi che il cadavere presenterebbe.