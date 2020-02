Abbandonano i rotoloni e tentano d'appiccare il fuoco: criminali a Monte Grande

Una trentina di enormi rotoli di materiale per impellicciatura per mobili sono stati abbandonati nel sito archeologico di Monte Grande, a poca distanza da Punta Bianca. A segnalare il caso, dopo aver allertato la polizia provinciale di Agrigento, è stata l'associazione ambientalista MareAmico. "Si tratta, probabilmente, - scrive l'associazione - di materiale proveniente dallo sgombro di qualche falegnameria. I criminali hanno pure tentato di eliminare tali rifiuti dandogli fuoco, creando una pericolosa discarica di rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente".