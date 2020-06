Trentanovenne trovato morto in casa: è stato un incidente domestico?

Un 39enne è stato trovato morto all'interno di un appartamento di viale Monserrato nell'omonimo quartiere satellite di Agrigento. Pare che il cadavere dell'uomo sia stato rinvenuto all'interno del bagno dove sarebbe - stando a quanto si apprende in questi primissimi momenti - violentemente caduto. Qualcuno sostiene che è stato trovato in una pozza di sangue.

Sul posto, si sono precipitate le pattuglie della Squadra Mobile della Questura e quelle della sezione Volanti. A quanto pare, l'ipotesi privilegiata - almeno per il momento - è che si sia trattato di un incidente domestico. Le cause della tragedia non sono però, non ancora, categoricamente certe e chiare. I poliziotti sono ancora all'opera per ricostruire ogni cosa e sono in corso - come la procedura esige - i sopralluoghi tanto all'interno dell'appartamento quanto all'esterno. S'attende che nell'abitazione arrivi il medico legale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)