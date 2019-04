Schiaffeggiata dal marito in ospedale, uomo allontanato dalla polizia

Schiaffeggiata, dal marito, in ospedale. E’ accaduto, davanti allo sguardo di diverse persone, al “San Giovanni di Dio”. I poliziotti hanno identificato e allontanato l’uomo. Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto. Pare che la donna si fosse recata in ospedale assieme a due bambini piccoli. Quando l’uomo l’ha raggiunta, l’avrebbe all’improvviso schiaffeggiata. Un comportamento che non è appunto passato inosservato ai poliziotti che hanno allontanato l’uomo e che, adesso, a quanto pare, verificheranno cosa abbia fatto divampare le ire dell’uomo e, soprattutto, se vi sono dei precedenti.