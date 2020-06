L'inchiesta sui migranti schiaffeggiati, poliziotto sollevato dall'incarico

Sarebbe stato sollevato dall'incarico: non presterà più servizio nel centro d'accoglienza dove si sono svolti i fatti. Si tratta del poliziotto che ha schiaffeggiato e fatto schiaffeggiare a vicenda due tunisini ospiti della struttura di Agrigento, da dove avevano tentato la fuga. La notizia dell'inchiesta era stata riportata, in esclusiva, su AgrigentoNotizie.

Il poliziotto è stato ripreso in un video che è diventato virale. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha già reso noto d'aver trasmesso gli atti alla Procura

della Repubblica ed aver avviato a suo carico un procedimento disciplinare a carico dell'agente. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha aperto un'inchiesta, ipotizzando il reato di abuso dei mezzi di correzione, e chiesto ed ottenuto dal giudice l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza di cinque giovanissimi migranti tunisini, fra cui i due che sarebbero stati percossi e costretti a schiaffeggiarsi fra loro come "punizione". L'incidente probatorio - disposto dal gip Alessandra Vella - si terrà mercoledì pomeriggio. I migranti saranno interrogati dallo stesso gip, dal pm e dal difensore del poliziotto indagato, l'avvocato Daniela Posante.