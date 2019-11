Da 16 a 26 postazioni per i mercatini di Natale, il Comune cerca artigiani

Per il quarto anno consecutivo, l’amministrazione comunale intende organizzare gli ormai tradizionali mercatini di Natale. Ieri, è stato diramato un avviso pubblico per trovare gli operatori del settore artigianale, commerciale e turistico interessati a prendervi parte. Palazzo dei Giganti, con in testa il sindaco Lillo Firetto, cerca soggetti che abbiano esperienze in proposito e che diano garanzie di serietà e qualità. Artigiani e commercianti specializzati, insomma, per fare in modo che anche i mercatini natalizi, quest’anno, siano indimenticabili.

Il mercatino sarà sistemato in piazza Aldo Moro: nello spazio stradale tra i giardini, perpendicolare all’ingresso della Prefettura. Il numero delle postazioni, in linea di massima, può essere compreso tra un minimo di 16 e un massimo di 26 – è stato scritto dal Municipio - . L’affidatario dell’area dovrà fornire, a proprie cura e spese, le casette di Natale, preferibilmente in legno, dotate di impianti di illuminazione e addobbate con decorazioni natalizie. In questo caso, i canoni di occupazione del suolo e dei rifiuti saranno corrisposti in maniera ridotta, secondo quanto disposto dall’amministrazione. In alternativa alla casetta di Natale potranno essere presi in considerazione dei gazebi di colore bianco, con copertura e decorazioni natalizie. Alla procedura pubblica saranno ammesse associazioni, imprese individuali, società commerciali, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese. Non è consentito – raccomandano dal Comune – ad uno stesso soggetto partecipare alla gara presentando più domande. Le istanze vanno presentate al Protocollo generale del Comune, in plico chiuso e controfirmato sui lembi, entro mezzogiorno di lunedì 2 dicembre. L’amministrazione si è riservata la facoltà di aggiungere postazioni collaterali per associazioni di volontariato che ne faranno domanda.